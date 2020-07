Yara, Massimo Bossetti denuncia i Ris: la replica del colonnello Lago (Di domenica 19 luglio 2020) Yara Massimo Bossetti: il colonnello Giampietro Lago, capo dei Ris di Parma che condusse le indagini a carico di ignoti sull’omicidio di Yara Gambirasio, ha replicato alle accuse mossegli dalla difesa del carpentiere bergamasco. A riportare il virgolettato delle sue parole è il settimanale Giallo. “Non sono ufficialmente a conoscenza di questa denuncia nei confronti dei Ris e della polizia scientifica. Ma posso dire che, non concedendo a suo tempo quanto richiesto dalla difesa di Bossetti, abbiamo agito in punta di diritto e nel modo corretto”. AVVOCATO SALVAGNI E colonnello Lago – Foto settimanale Giallo Massimo Bossetti ... Leggi su urbanpost

