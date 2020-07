Xbox Gold Live, addio all’abbonamento da 12 mesi: motivo rimozione (Di domenica 19 luglio 2020) La Microsoft ha deciso di rimuovere la possibilità di acquistare l’abbonamento Xbox Live Gold di 12 mesi: i dettagli E’ da giovedì che gli utenti hanno visto rimosso l’abbonamento Xbox Live Gold da 12 mesi, il quale offre anche 4 giochi gratis, sul Microsoft Store e nei vari rivenditori. Inizialmente si pensava ad un errore, … L'articolo Xbox Gold Live, addio all’abbonamento da 12 mesi: motivo rimozione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Microsoft conferma in via ufficiale l'eliminazione dell'abbonamento annuale a Xbox Live Gold proprio in vista del lancio di Xbox Series X, cosa che fa partire le speculazioni sulla possibile riorganiz ...Stando a quanto trapelato in queste ore in rete, sembra che Microsoft abbia eliminato l’abbonamento Xbox Live Gold di 12 mesi dal suo listino. Negli ultimi giorni, molti utenti possessori di un piano ...