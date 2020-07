Wanda Nara, festa in piscina con le wags: ma il top scoppia -FOTO (Di domenica 19 luglio 2020) FOTO Wanda Nara – L’argentina si abbandona a momenti di relax a bordo piscina assieme a un gruppo di amiche. Mentre Mauro festeggia con alcuni compagni del PSG, la modella prende il sole. In casa PSG si è ripreso da poco a giocare a calcio. I parigini, eletti campioni di Francia dopo la sospensione della Ligue 1, sono tornati in campo per prepararsi alla finale della coppa nazionale ma, soprattutto, per l’incombente final eight di Champions League. Icardi e compagni, che negli ultimi giorni sono già scesi in campo due volte (vincendo) per delle amichevoli, si sono dedicati a un weekend di relax dopo l’ultimo impegno. Assieme a loro anche le loro compagne, come testimoniato dalla sempre presente sui social Wanda Nara. POTREBBE ... Leggi su bloglive

GiorgioDePaolis : @bbbnzl30 @buccinoalex Aldilà di quello, a me irrita profondamente come persona. Eurospin Wanda Nara - CivaleUmberto : RT @JosseM85: @CivaleUmberto Bè Tiki Taka é stato volutamente Trash ( estremo ). Se chiami come opinionisti Vieri e Cassano ??, aggiungi Wan… - JosseM85 : @CivaleUmberto Bè Tiki Taka é stato volutamente Trash ( estremo ). Se chiami come opinionisti Vieri e Cassano ??, ag… - IlBona : RT @NonFarcela: La serie avrà uno spin-off, “Un Atro Capitano”, in cui Spalletti passa all’Inter. Per il ruolo di Wanda Nara si parla di Fr… - NonFarcela : La serie avrà uno spin-off, “Un Atro Capitano”, in cui Spalletti passa all’Inter. Per il ruolo di Wanda Nara si par… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Wanda Nara si gode Parigi e la nuova vita: la reazione di Icardi Virgilio Sport Wanda Nara la biancheria trasparente mostra tutto: lo scatto illegale in rete

La moglie di Mauro Icardi torna a mostrare le sue curve tonde e prosperose. Wanda Nara questa volta ha però esagerato: si vede tutto Wanda Nara ha postato sul suo profilo Instagram un selfie molto hot ...

Wanda Nara | La foto della buonanotte in intimo fa impazzire i fans

Wanda non sbaglia un colpo, qualsiasi foto metta sul suo account Instagram è una bomba ad orologeria pronta ad esplodere non appena appare sul social. Lei sa di essere la musa di molti uomini e lo si ...

La moglie di Mauro Icardi torna a mostrare le sue curve tonde e prosperose. Wanda Nara questa volta ha però esagerato: si vede tutto Wanda Nara ha postato sul suo profilo Instagram un selfie molto hot ...Wanda non sbaglia un colpo, qualsiasi foto metta sul suo account Instagram è una bomba ad orologeria pronta ad esplodere non appena appare sul social. Lei sa di essere la musa di molti uomini e lo si ...