Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2020 ore 10:30 (Di domenica 19 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2020 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI TRE DENARI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA E RALLENTAMENTI PIU’ AVANTI A SANTA MARINELLA E VILLAGGIO DEL FANCIULLO RALLENTAMENTI SULLA SP601 VIA LITORANEA TRA IL SECONDO CANCELLO E MARINA DI ARDEA CODE SU VIA DI PRATICA ALL’ALTEZZA DEL VILLAGGIO AZZURRO IN DIREZIONE PRATICA DI MARE A LATINA SULLA STRADA DEL LUNGOMARE RALLENTAMENTI TRA CAPO PORTIERE E RIO MARTINO NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA PONTINA A PORTO BADINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLACCA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELLA PIANA DI SANT’AGOSTINO, PORTO SALVO E FORMIA SULL’APPIA CODE TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO NEI DUE SENSI SEMPRE ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2020 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2020 ore 08:30: VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2020 ORE 8… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2020 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai