Via D’Amelio, anniversario e veleni: "Marchio del Viminale su morte Borsellino" (Di domenica 19 luglio 2020) 19 luglio 1992/2020. Oggi, 28 anni fa, la strage di Via d’Amelio a Palermo, nella quale morirono il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta, Emanuela Loi, Eddie Walter Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli. L’attentato avveniva a neanche due mesi di distanza dalla bomba che uccise l’amico fraterno e collega di Borsellino, Giovanni Falcone, segnando il secondo eclatante atto della guerra lanciata dalla mafia allo Stato in quell’anno.È un giorno del ricordo della strage di Via D’Amelio diverso da tutti gli altri, a causa delle misure anti Covid in atto. Il Movimento delle Agende Rosse, l’agendina da cui il giudice non si separava mai scomparsa dal luogo dell’autobomba, terrà un presidio fisso in Via D’Amelio per tutta la giornata e trasmetterà i ... Leggi su blogo

caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. #PaoloBorsellino Agostino Catalano Emanue… - _Carabinieri_ : #19luglio 1992, via D’Amelio. 28 anni fa, la strage che portò via #PaoloBorsellino e cinque coraggiosi agenti della… - chetempochefa : “Ho iniziato a piangere la morte di mio padre con lui accanto, mentre vegliavamo la salma di Falcone.” Ricordiamo… - marukosocial : Via sparano in una domenica d'estate e covid - Tania6918 : RT @chetempochefa: “Ho iniziato a piangere la morte di mio padre con lui accanto, mentre vegliavamo la salma di Falcone.” Ricordiamo #Paol… -