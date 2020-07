Vertice Ue, in corso la cena decisiva | La proposta dei Paesi 'frugali': 350 miliardi di aiuti e 350 di prestiti (Di domenica 19 luglio 2020) Trattative serrate al Vertice Ue con incontri fra Paesi del sud e 'frugali'. La plenaria, più volte slittata, è ripresa intorno alle 19 con la cena dei leader, dopo un faccia a faccia Italia-Olanda, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Italia : Il vertice sul #RecoveryFund è in bilico. Mentre è in corso la cena dei leader, restano ancora profonde le distanze… - FranchiniGio : RT @AttilioGeroni: Promuovo questo thread perché è un contributo di idee sensate e ragionevoli rispetto al dibattito in corso sul vertice d… - ezekiel : RT @AttilioGeroni: Promuovo questo thread perché è un contributo di idee sensate e ragionevoli rispetto al dibattito in corso sul vertice d… - elenavilla3 : RT @AttilioGeroni: Promuovo questo thread perché è un contributo di idee sensate e ragionevoli rispetto al dibattito in corso sul vertice d… - AttilioGeroni : Promuovo questo thread perché è un contributo di idee sensate e ragionevoli rispetto al dibattito in corso sul vert… -