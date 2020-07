Verona Atalanta: Zapata ha scardinato la difesa gialloblù – ANALISI TATTICA (Di domenica 19 luglio 2020) L’Atalanta si è aggrappata molto alle sponde di Zapata per creare occasioni. Non è però bastato per sconfiggere l’Hellas Verona di Juric L’Hellas Verona di Juric si conferma avversario tremendamente ostico anche per le prime della classe. Dopo aver sconfitto la Juventus e pareggiato contro Inter e Lazio, gli scaligeri hanno fermato la marcia di un’Atalanta che sembrava implacabile. Tanto rammarico per Gasperini, soprattutto per essersi fatti rimontare subito dopo aver trovato il gol del vantaggio, proprio quando la gara sembrava ormai in discesa. Il discepolo, Juric, è riuscito a fermare il suo maestro. Salcedo è sovrastato da Palomino Anche se negli ultimi metri è forse mancato il cinismo di altre partite, va detto che senza palla ... Leggi su calcionews24

Atalanta_BC : #VeronaAtalanta | 1-1 | FULL-TIME ?? Finisce in parità al 'Bentegodi'. ?? It's a tie in Verona. #GoAtalantaGo ??? - Atalanta_BC : Sabato a Verona! ?? Back on track in Verona! ? ???? #SerieATIM | 34ª giornata ?? @HellasVeronaFC ??? Stadio Marcantonio… - SkySport : Gasperini dopo Verona-Atalanta: 'Scudetto? Eccessivo, ma il girone d'andata...' - FrancisJUnder12 : Considerazioni a mente freddissima. Noi abbiamo altri problemi e va bene. Ma tutte le squadre hanno la riserva acce… - AleRoversi : RT @AzzoJacopo: Avevo molte aspettativa su #VeronaAtalanta. Nonostante il caldo, si è rivelata una gara intensa e ricca di contenuti tatti… -