Ventura, Isoardi e Cuccarini: conduttori e programmi eliminati dalla Rai (Di domenica 19 luglio 2020) Con i nuovi palinsesti Rai, l’azienda ha eliminato molti programmi e conduttori: Lorella Cuccarini, Elisa Isoardi, Simona Ventura e tanti altri. Chi è stato estromesso dal palinsesto autunnale della Rai? Vediamo i bocciati di lusso… Tra i promossi e bocciati risultano sempre più simpatici i secondi. E anche in Rai accade così: la tv di Stato ha presentato il palinsesti del prossimo autunno 2020 e sono diverse leArticolo completo: Ventura, Isoardi e Cuccarini: conduttori e programmi eliminati dalla Rai dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Marilenapas : RT @fanpage: Non solo loro, altre due esclusioni eccellenti dai palinsesti Rai - alekosur : RT @fanpage: Non solo loro, altre due esclusioni eccellenti dai palinsesti Rai - VanityFairIt : I nuovi Palinsesti Rai hanno segnato tante piccole rivoluzioni ???? - PanfiloAngelone : Le purghe Teuladiane! ???? Ventura, Cuccarini e Isoardi fuori dalla Rai, Lucio Presta avvisa: 'I conti si fanno alla… - cafifal : RT @fanpage: Non solo loro, altre due esclusioni eccellenti dai palinsesti Rai -

Ultime Notizie dalla rete : Ventura Isoardi Ventura, Isoardi e Cuccarini: conduttori e programmi eliminati dalla Rai SoloDonna Simona Ventura: incontro con Signorini e GF Vip? La conduttrice chiarisce

Il manager ha cinguettato la massima su Twitter riferendosi alle situazioni in Rai delle grandi ‘escluse’, vale a dire Elisa Isoardi, Lorella Cuccarini e Simona Ventura, appunto. Insomma, è vero che i ...

La nuova Rai punta sul vecchio Sanremo

Per non dire dell'altra quasi esclusa Simona Ventura, cui toccherà il poco entusiasmante dibattito ... Poi il ritorno di Antonella Clerici (e il conseguente spodestamento dell'eterna rivale Elisa ...

Il manager ha cinguettato la massima su Twitter riferendosi alle situazioni in Rai delle grandi ‘escluse’, vale a dire Elisa Isoardi, Lorella Cuccarini e Simona Ventura, appunto. Insomma, è vero che i ...Per non dire dell'altra quasi esclusa Simona Ventura, cui toccherà il poco entusiasmante dibattito ... Poi il ritorno di Antonella Clerici (e il conseguente spodestamento dell'eterna rivale Elisa ...