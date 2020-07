Vanessa Incontrada mamma premurosa, la tenera dedica per il figlio su Instagram (Di domenica 19 luglio 2020) Vanessa Incontrada celebra una ricorrenza speciale: il figlio festeggia il suo compleanno e, da mamma amorevole, la conduttrice gli ha dedicato un bellissimo post su Instagram. E così, il giorno che segna il suo ritorno in televisione è anche l’occasione per fare una splendida sorpresa al suo Isal. “Feliz cumpleaños mi pequeño principe” – scrive Vanessa Incontrada sul suo profilo Instagram, facendo gli auguri al suo “piccolo principe” in un giorno così speciale. Isal compie 12 anni ed è ormai un ragazzino, ma per la sua mamma il tempo non sembra essere mai passato: “Il primo libro che ti ho letto era Il piccolo principe. Tu potevi sentire ... Leggi su dilei

