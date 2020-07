Valle di Susa, Niente Mascherine per Le Scuole Infanzia (Di domenica 19 luglio 2020) In Alta Valle di Susa si utilizzeranno le visiere al posto delle Mascherine nelle Scuole dell’Infanzia. “Posso fin d’ora comunicare che per i bambini dell’Infanzia le Mascherine non saranno prescritte e che le stesse maestre non le indosseranno”. Questa la dichiarazione rilasciata al giornale web ValSusaOggi di una dirigente scolastica di un istituto dell’Alta Valle di Susa. “Per loro sono state acquistate visiere leggere e trasparenti, in modo che i bambini possano sempre vederle in volto” continua la dirigente. Le maestre delle primarie, invece, dovranno usare la mascherina. Leggi su youreduaction

MediasetTgcom24 : Tav, 100 bombe carta a corteo in Valle di Susa: ferito un agente #notav - RottasuTorino : Nell'estate della Valle di Susa tante opportunità per giornate di relax, arte, natura. I servizi pubblici facilitan… - LabValsusa : Tra il 2018 e il 2018 Paola Giacomini, partita da Kharakhorin, l’antica capitale della Mongolia, ha portato una fre… - GigiPadovani : Pillole di storia: il detto sui piemontesi 'bogia nen' si fa risalire alla battaglia dell'Assietta (colle tra Val d… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Tav, 100 bombe carta a corteo in Valle di Susa: ferito un agente #notav -