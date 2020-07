Usa, fuoco amico su The Donald Ecco i Repubblicani pro-Biden (Di domenica 19 luglio 2020) "Votanti Repubblicani contro Trump" è un nuovo progetto lanciato sul web da un gruppo di analisti e strateghi conservatori, convinti detrattori del presidente, che stanno investendo milioni di dollari contro la sua rielezione. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Ultime Notizie dalla rete : Usa fuoco Un incendio mette a rischio la super portaerei Usa decisiva per la sfida nel Pacifico la Repubblica Covid, Papa Francesco: “Rinnovo l’appello al cessate il fuoco globale”

ROMA - ’’La pandemia non accenna ad arrestarsi’’ ’’la mia vicinanza va a chi affronta la malattia e le sue conseguenze economiche e sociali, in particolare le popolazioni che vivono un conflitto’’. Lo ...

Il Papa: urgente un “cessate il fuoco” globale per fornire assistenza umanitaria nelle zone di guerra

All’Angelus Francesco rinnova l’appello per la pace. Preoccupazione per il conflitto Armenia-Azerbaijan: «Con i malvagi usare pazienza, il nostro compito non è sopprimerli ma salvarli» Un “cessate il ...

