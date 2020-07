Usa 2020, nei sondaggi Biden avanti su Trump di 15 punti (Di domenica 19 luglio 2020) Usa 2020, sondaggio: Biden avanti su Trump di 15 punti Secondo un sondaggio di ABC News con il Washington Post, il candidato democratico Joe Biden è in vantaggio di 15 punti percentuali sul presidente uscente Donald Trump. A Biden va ora la preferenza del 55 per cento degli intervistati contro il 40 per cento a favore di Trump: rispettivamente, a fine maggio tali percentuali erano pari al 53 per cento e 43 per cento. Ma è Biden a salire nei sondaggi o Trump a scendere? Il sondaggio misura in particolare la fiducia degli americani rispetto alla gestione dell’emergenza Covid-19. Tre mesi e mezzo fa, ... Leggi su tpi

