Uomini e Donne, Marco Cartasegna ingrassato: “Peso 92kg, mi sento a mio agio” (foto) (Di domenica 19 luglio 2020) Come sta Marco Cartasegna? L’ex tronista di Uomini e Donne da tempo ha chiuso i battenti con la cronaca rosa (l’ultima chiacchierata storia fu quella con Soleil Sorgé), preferendo mantenere un profilo molto più basso circa le sue relazioni personali. Non solo, negli ultimi mesi il 30enne milanese ha posto particolare interesse sulle questioni polito-economiche … L'articolo Uomini e Donne, Marco Cartasegna ingrassato: “Peso 92kg, mi sento a mio agio” (foto) proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

