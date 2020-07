Uomini e Donne | Gemma Galgani abbandona Nicola: lo sfogo di lui (Di domenica 19 luglio 2020) Uomini e Donne Gemma Galgani ha abbandonato Nicola Vivarelli in vacanza da solo dopo il Trono Over. Il giovane cavaliere, amareggiato, si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram. Uomini e Donne, tra non molto, riprenderà con le registrazioni per la nuova stagione televisiva del Trono Over. Così finalmente potremmo sapere come … L'articolo Uomini e Donne Gemma Galgani abbandona Nicola: lo sfogo di lui è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

guerini_lorenzo : Professionalità, abnegazione e coraggio, un baluardo per la sicurezza aerea in Italia e all’estero. Grazie alle don… - TizianaFerrario : Uomini che odiano le donne. Aumentano i femminicidi: il 77% delle donne uccise in famiglia, complice il lockdown… - elenabonetti : Condivido con voi alcuni momenti di ieri alla @LAGNroma, che ha ospitato la presentazione delle proposte della task… - danieledvpd : RT @RaffaelePizzati: La parità retributiva tra donne e uomini nell’epoca post Covid - viaconme_ : RT @ChiaraSuriani: La verità è che gli uomini vogliono ancora le casalinghe. In questi ultimi decenni l’occupazione femminile è aumentata f… -