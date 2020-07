Un'estate da brividi su Raiplay (Di domenica 19 luglio 2020) Per un'estate da brividi arriva in esclusiva su Raiplay serie antologica horror 'Into The dark', Nel buio,. Da lunedì 20 luglio in esclusiva su Raiplay in prima visione per l'Italia. Prodotta da ... Leggi su globalist

Per un'estate da brividi arriva in esclusiva su Raiplay serie antologica horror “Into The dark” (Nel buio). Da lunedì 20 luglio in esclusiva su RaiPlay in prima visione per l’Italia. Prodotta da Blumh ...

Festival Internazionale di Mezz’estate di Tagliacozzo, presentazione presso la Camera dei Deputati

Tagliacozzo – “Siamo enormemente orgogliosi di annunciare un cartellone straordinario che rimarrà nel cuore di tutti”. Così all’unisono l’Assessore Chiara Nanni e il direttore artistico Jacopo Sipari ...

