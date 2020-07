Una Vita, anticipazioni dal 20 al 26 luglio: Cinta soffre per amore (Di domenica 19 luglio 2020) anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 20 al 26 luglio 2020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap? Tra Cinta ed Emilio sembrava esserci un bel sentimento, ma il ragazzo decide di non frequentarla più… Agustina scoprirà di essere gravemente malata e, istigata da Ursula, che la donna ha accolto in soffitta, arriverà addirittura a meditare il suicidio. Genoveva e suo marito Alfredo riusciranno a mettere fuoriArticolo completo: Una Vita, anticipazioni dal 20 al 26 luglio: Cinta soffre per amore dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

