Una Vita anticipazioni: chi ha picchiato GENOVEVA? (Di domenica 19 luglio 2020) Ricordate quando la perfida Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) si fece picchiare dall’amante Justo Nunez (Iago Garcia) per poter poi accusare il marito German De La Serna (Roger Berruezo) del crimine? GENOVEVA Salmeron (Clara Garrida), la sua “erede”, saprà fare di meglio nelle prossime puntate italiane di Una Vita, creando con maestria un diabolico piano che coinvolgerà diversi personaggi…Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: André cerca di smascherare Dirk e lascia Linda!Una Vita, trame: GENOVEVA seduce Liberto! Le anticipazioni segnalano che tutto si verificherà nel momento in cui, per vendicare la morte del primo marito Samuel Alday (Juan Gareda), GENOVEVA non esiterà a sedurre Liberto ... Leggi su tvsoap

borghi_claudio : 'O si fa l'Europa o si muore' Vi do una notizia: si muore in ogni caso. Se si fa l'Europa di Anghela probabilment… - borghi_claudio : Il masochismo è una preferenza che ovviamente rispetto, non capisco però perché dobbiamo essere costretti dagli uni… - NicolaPorro : Dietro le parole di #lauracastelli sui #ristoratori che devono cambiare business, c'è una filosofia, un modello di… - _angela_mia_ : RT @taegolino: che vuol dire che una pazza ha chiamato l'hotel dove stava ?? per sapere se effettivamente stava con la madre? Ma perché non… - antony220970 : RT @IlariaBifarini: Vogliono inculcarvi nel cervello che nulla sarà più come prima. Perché no? Anche dopo una Guerra tutto torna come prima… -