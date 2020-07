Una spesa troppo leggera, riescono a farsi uno sconto di 47 euro: denunciati (Di domenica 19 luglio 2020) Metti le casse automatiche insieme a uno stratagemma e lo sconto 'fai da te' è servito, o quasi,. In un attimo l'importo della spesa era passato da un totale di circa 60 euro a poco meno di 13 euro, ... Leggi su torinotoday

s_parisi : Abbiamo un debito enorme, cresciuto per la pandemia, e rischiamo una grave crisi finanziaria nel 2021. In passato a… - _eeWee_ : @donnadimezzo @RenatoSouvarine Facessero una patrimoniale io non avrei nulla da temere ma mi chiedo: che soluzione… - PDAsintomatici : @Fragment_84 @Armando88113158 @fdragoni Siamo per: 1-quota fai come ti pare, tot versi e tot hai di pensione senza… - Massimi63361824 : RT @s_parisi: Abbiamo un debito enorme, cresciuto per la pandemia, e rischiamo una grave crisi finanziaria nel 2021. In passato abbiamo fat… - Claudio1976cb1 : C'è chi paga luce e gas......?? e c'è chi COME NOI guadagna, GRAZIE a luce e gas.....?? E tu? Continui a lasciar m… -

Ultime Notizie dalla rete : Una spesa Una spesa troppo leggera, riescono a farsi uno sconto di 47 euro: denunciati TorinoToday VACANZE, CODACONS: RIPRESA TURISMO ANCORA TROPPO LENTA, PARTE SOLO IL 51% DEI CITTADINI

BONUS VACANZA NON AIUTA SETTORE: LO ACCETTA SOLO 1 STRUTTURA SU 5, E LA MAGGIOR PARTE DEGLI ALBERGATORI PONE TETTI DI SPESA MINIMI. PER SOSTENERE TURISMO CODACONS LANCIA CONVENZIONE CON PICCOLI COMUNI ...

Spese per l’emergenza e mancate entrate Il Covid pesa sul bilancio per 15 milioni

Tra mancate entrate e aumento delle spese legate all’emergenza il Comune ha trovato l’equilibrio grazie ai trasferimenti garantiti dallo Stato. Gandi: «Abbiamo garantito servizi per famiglie e imprese ...

BONUS VACANZA NON AIUTA SETTORE: LO ACCETTA SOLO 1 STRUTTURA SU 5, E LA MAGGIOR PARTE DEGLI ALBERGATORI PONE TETTI DI SPESA MINIMI. PER SOSTENERE TURISMO CODACONS LANCIA CONVENZIONE CON PICCOLI COMUNI ...Tra mancate entrate e aumento delle spese legate all’emergenza il Comune ha trovato l’equilibrio grazie ai trasferimenti garantiti dallo Stato. Gandi: «Abbiamo garantito servizi per famiglie e imprese ...