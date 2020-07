Un Posto al Sole le anticipazioni delle puntate su Rai 3 dal 20 al 24 luglio (Di lunedì 20 luglio 2020) Un Posto Al Sole anticipazioni e trame delle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 20 luglio a venerdì 24 luglio. Dopo la lunga pausa forza causa lockdown da Covid-19, è tornato Un Posto al Sole dalla scorsa settimana, lunedì 13 luglio con tutti gli accorgimenti legati alle normative anti-Covid, tra impercettibili distanze di sicurezza e un limitato ricorso ai momenti di effusione. Lunedì 20 luglio riparte una nuova settimana fino a venerdì 24 luglio con la storica soap Rai chiamata a presidiare la fascia prima della prima serata. A seguire quindi troverete le anticipazioni delle trame degli episodi che ... Leggi su dituttounpop

Ricalcolo : @LaVedova_Bianca A me e mia sorella è successo quando eravamo piccole. Siamo andate a fare una passeggiata da sole… - criccicracci : @GuidoCrosetto Tutti in fila per entrare nella PA. È diventato 'il posto al sole' dei giovani italiani.Tutti gli al… - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 20 luglio: Patrizio infatuato di Clara - bloggoloblog : Un meraviglioso posto dove passare una bellissima giornata tra bambini che urlano, mamme isteriche, papà ancora più… - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap – Un Posto al Sole: trama settimanale dal 20 al 24 luglio 2020 *KlausMary* #upas #soap -