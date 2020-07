Un Milan formato Europa (League): 5 gol al Bologna e Roma nel mirino (Di domenica 19 luglio 2020) Il Milan passeggia sul Bologna per rimettere un piede in Europa (League). In attesa di Roma-Inter, i rossoneri alle loro spalle staccano il Napoli (impegnato contro l'Udinese) e soprattutto vanno a +8 sul Sassuolo. Martedì lo scontro diretto al Mapei Stadium sarà l'occasione per chiudere i conti. Se l'ultima apparizione casalinga prima della pandemia era stata la sconfitta col Genoa, ora San Siro senza pubblico non fa più paura al Milan alla quarta vittoria su quattro dalla ripresa nel proprio stadio (e venerdì arriva l'Atalanta). Dopo il saluto con Ibra, Mihajlovic prova a sorprendere la sua ex squadra rispolverando Santander, in naftalina dal 29 febbraio. Nessun dubbio per Pioli con la struttura tipo e una fascia destra inedita con Calabria-Saelemaekers. Il ... Leggi su liberoquotidiano

