Un incendio distrugge tutto in una chiesa ma il Cristo in legno rimane intatto: la FOTO che sta facendo il giro del web (Di domenica 19 luglio 2020) Un incendio in una chiesa delle Filippine ha ridotto tutto in cenere, tranne una scultura in legno di Cristo. L’immagine sta facendo il giro del web, anche alla luce di quanto successo ieri nella Cattedrale di Nantes, divorata da un grosso incendio. Nella FOTO si vede il resto della chiesa ridotto in fumo intorno alla scultura, rimasta invece intatta. Per molti credenti, questa immagine simboleggia la forza della fede che non si fa distruggere.L'articolo Un incendio distrugge tutto in una chiesa ma il Cristo in legno rimane intatto: la FOTO ... Leggi su meteoweb.eu

Sacarunz : RT @mircoDmirco: Cattedrale di #Nantes. Anche questo incendio distrugge le tracce cristiane. - tusciatimes : Acquapendente, incendio distrugge capannone - - MaryWinner6 : RT @mircoDmirco: Cattedrale di #Nantes. Anche questo incendio distrugge le tracce cristiane. - succodilimone1 : RT @mircoDmirco: Cattedrale di #Nantes. Anche questo incendio distrugge le tracce cristiane. - giuly2103 : RT @mircoDmirco: Cattedrale di #Nantes. Anche questo incendio distrugge le tracce cristiane. -

Ultime Notizie dalla rete : incendio distrugge Vasto incendio distrugge capannone Tuscia Web Francia: fermato individuo in merito a incendio cattedrale di Nantes

Parigi, 19 lug 10:38 - (Agenzia Nova) - La polizia francese ha arrestato un individuo nel corso dell’indagine relativa all’incendio scoppiato ieri nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo a Nantes. L ...

Incendio alla Cattedrale di Nantes: fermato un volontario piromane

C'è un sospettato per l'incendio doloso alla Cattedrale gotica di Nantes, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, parzialmente distrutta da un rogo sviluppatosi sabat ...

Parigi, 19 lug 10:38 - (Agenzia Nova) - La polizia francese ha arrestato un individuo nel corso dell’indagine relativa all’incendio scoppiato ieri nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo a Nantes. L ...C'è un sospettato per l'incendio doloso alla Cattedrale gotica di Nantes, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, parzialmente distrutta da un rogo sviluppatosi sabat ...