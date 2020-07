Un Governo che tira a campare, ma farà tirare le cuoia all’Italia (Di domenica 19 luglio 2020) La contrapposizione fra “frugali” e “cicale” è uno dei tanti tentativi di fumisteria politica che cela l’incapacità della classe dirigente italiana di incidere in modo significativo sulla realtà economica e sociale del paese. L’Italia è un paese troppo anziano, con un fisco che funziona male, iniquo e sbilanciato, regole complicate e piene di eccezioni, una difficoltà di base nei rapporti fra amministrazione ed amministrati, un clima atavico di profonda sfiducia reciproca (per lo Stato il cittadino è sempre colpevole salvo prova contraria, per il cittadino lo Stato è sempre manchevole ed inefficiente e spesso anche provando il contrario tale convizione persiste). L’Italia fa i conti con la “questione meridionale” dal giorno dopo l’Unità, senza speranza di soluzione da ... Leggi su romadailynews

matteosalvinimi : #Salvini: Temo che il governo Conte per “nascere” abbia promesso all’Europa che l’Italia sarebbe tornata il campo p… - FratellidItalia : Dopo aver massacrato il settore con divieti e regole assurde e multato gli esercenti in piazza che chiedevano aiuto… - matteosalvinimi : Decine di immigrati col Covid in tutta Italia, per colpa dei porti aperti del governo: e a Cavarzere, a Venezia, c’… - liretta1963 : RT @Yi_Benevolence: Hanno ragione e non si capisce perché non dovremmo anche noi finanziarci con la #BCE visto che ci restituisce gli inte… - Toniapatty : @mariobortoluss1 I Tunisini vanno presi in massa e rispediti da dove sono venuti. Sono tutti fuoriusciti dalle carc… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo che Il governo riapre il dossier Ilva: allo studio il ritorno dello Stato Corriere della Sera "Ristoratori senza clienti? Aiutiamoli a fare un'altra attività", bufera sul viceministro Castelli

Gaffe, scivolone o malinteso? Le parole di Laura Castelli, viceministro dell’Economia, su crisi e ristoratori sembrano destinate a essere il tormentone politico se non della settimana, almeno del week ...

Di Maio non blocca solo le alleanze locali con il Pd, blocca il Governo e l’Italia

Diventano sempre più difficili gli accordi tra i 5stelle e il PD sui candidati alla guida delle Regioni. La ritrosia dei grillini ad alleanze organiche con il partner di Governo è anche comprensibile.

Gaffe, scivolone o malinteso? Le parole di Laura Castelli, viceministro dell’Economia, su crisi e ristoratori sembrano destinate a essere il tormentone politico se non della settimana, almeno del week ...Diventano sempre più difficili gli accordi tra i 5stelle e il PD sui candidati alla guida delle Regioni. La ritrosia dei grillini ad alleanze organiche con il partner di Governo è anche comprensibile.