Ufficiale | Monaco | Niko Kovac è il nuovo allenatore

Dopo l'esonero di Robert Moreno nel pomeriggio, il Monaco attraverso un comunicato Ufficiale ha reso noto l'arrivo di Niko Kovac come nuovo allenatore. Questa la nota del club: "L'AS Monaco è lieto di annunciare l'arrivo di Niko Kovac come allenatore. Il tecnico croato ha siglato un contratto triennale, con un'opzione per estenderlo per un altro anno. Kovac condurrà il suo primo allenamento questo lunedì al CE de La Turbie". L'AS Monaco est heureux d'annoncer l'arrivée de Niko Kovac au poste d'entraîneur. Le technicien croate a paraphé un contrat ...

