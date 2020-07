Ue: Tajani, 'risparmiatori pagheranno egoismo Olanda' (Di domenica 19 luglio 2020) Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo a Tgcom24. "Se manca la politica e prevalgono gli egoismi dei singoli paesi, che lavorano separatamente invece di ... Leggi su cataniaoggi

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Domani c'è il rischio all'apertura dei mercati che con tutto quello che sta accadendo a Bruxelles, con l'egoismo da parte dell'Olanda, di provocare in borsa scostamenti as ...

Ue: Tajani, 'per rilanciare economia serve Europa coraggiosa e ambiziosa'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Per rilanciare l'economia serve un'Europa coraggiosa e ambiziosa. L'Italia non accetti compromessi al ribasso. L'Olanda rinunci al suo egoismo che rischia di far pagare, c ...

