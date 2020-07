Ue: Tajani, 'per rilanciare economia serve Europa coraggiosa e ambiziosa' (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Per rilanciare l'economia serve un'Europa coraggiosa e ambiziosa. L'Italia non accetti compromessi al ribasso. L'Olanda rinunci al suo egoismo che rischia di far pagare, con la riapertura dei mercati, a tutti i risparmiatori". Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Partito popolare europeo, Antonio Tajani. Leggi su iltempo

Antonio_Tajani : L’Olanda e gli altri frugali rinuncino agli egoismi nazionali e permettano all’Europa di trovare un accordo sul… - Antonio_Tajani : Come si può aggredire una donna, per di più disabile? Solo un vigliacco può compiere un gesto del genere, picchiand… - Antonio_Tajani : Amici domani sarò in #Toscana pronto ad incontrare amici, elettori e amministratori locali. Vicini al territorio pe… - Cargofe4 : @Antonio_Tajani @forza_italia la richiesta di residenza per entrare nel tuo paese è incostituzionale - TV7Benevento : Ue: Tajani, 'per rilanciare economia serve Europa coraggiosa e ambiziosa'... -