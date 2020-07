Ue: Provenzano, 'sono ore complicate, può essere momento di svolta per l'Italia' (Di domenica 19 luglio 2020) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Si può pensare ciò che si vuole di questo governo ma questo è il momento in cui tutti dobbiamo tifare per l'Italia". Lo ha detto il ministro del Sud Giuseppe Provenzano a margine delle commemorazioni per la strage di via D'Amelio a Palermo . "Il premier Conte, il ministro Amendola e tutti i nostri negoziatori stanno tenendo alto l'intersse nazionale, in una fase difficile - dice - che coincide con l'interesse europeo. sono ore complicate, io mando solo il mio incoraggiamento , questo può essere un momento di vera svolta per l'Italia". Leggi su liberoquotidiano

Progen20 : RT @ilmigliorista1: @Linkiesta @christianrocca Complimenti. Una analisi puntuale e ahimè veritiera del precipizio venezuelano in cui è cadu… - PAntonio_T : RT @ilmigliorista1: @Linkiesta @christianrocca Complimenti. Una analisi puntuale e ahimè veritiera del precipizio venezuelano in cui è cadu… - ilmigliorista1 : @Linkiesta @christianrocca Complimenti. Una analisi puntuale e ahimè veritiera del precipizio venezuelano in cui è… - AgostinisV : I Cinquestelle hanno nazionalizzato il Pd, e ora sono guai Il disastro del @pdnetwork con i suoi Provenzano e Feli… - PetrazzuoloF : Il ministro #Provenzano che dice che il #M5s deve fare... chiarezza. Per capire chi è e cosa vuole fare. Io che son… -

Ultime Notizie dalla rete : Provenzano sono ‘A un passo da Provenzano’, storia tipica di una Sicilia ‘incredibile’ Il Fatto Quotidiano Ue: Provenzano, 'sono ore complicate, può essere momento di svolta per l'Italia'

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Si può pensare ciò che si vuole di questo governo ma questo è il momento in cui tutti dobbiamo tifare per l'Italia". Lo ha detto il ministro del Sud Giuseppe Provenzano ...

Contaminazione suolo e acque, Carabinieri e Guardia Finanza sequestrano la discarica di Siculiana

Sequestrata, su richiesta della Procura di Agrigento, la discarica e l’attiguo impianto di contrada Matarano di Siculiana che è gestita dalla Catanzaro Costruzioni. Il provvedimento, emesso dal Gip Fr ...

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Si può pensare ciò che si vuole di questo governo ma questo è il momento in cui tutti dobbiamo tifare per l'Italia". Lo ha detto il ministro del Sud Giuseppe Provenzano ...Sequestrata, su richiesta della Procura di Agrigento, la discarica e l’attiguo impianto di contrada Matarano di Siculiana che è gestita dalla Catanzaro Costruzioni. Il provvedimento, emesso dal Gip Fr ...