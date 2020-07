Ue: Meloni, 'Orban al fianco Italia, non gli alleati di sinistra' (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "L'Ungheria è fermamente al fianco dell'Italia nella disputa con l'Olanda: grazie a Viktor Orban per queste parole di attenzione e amicizia verso la nostra Nazione. Dichiarazioni molto diverse da quelle che in queste ore stanno uscendo dal Consiglio Europeo per bocca degli alleati della sinistra. Ma come, non erano i "pericolosi sovranisti" i nemici dell'Italia?". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano

