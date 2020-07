Ue, Di Maio “l’Italia si vuole far rispettare” (Di domenica 19 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sono ore concitate, a Bruxelles c’è una trattativa che va avanti ormai da giorni. E l’Italia si vuole far rispettare, consapevole dei propri diritti, ma anche dei suoi doveri. Il presidente Conte sta tenendo il punto con determinazione e va sostenuto”. Così, sul suo profilo Facebook, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “In Ue, oggi, non chiediamo nient’altro che rispetto – aggiunge -. Rispetto non solo per chi non ce l’ha fatta, a causa del virus; rispetto soprattutto per il futuro che da qui ai prossimi anni i nostri popoli condivideranno. Mai come oggi tutti dobbiamo tifare Italia, perchè in ballo c’è il futuro del nostro Paese e dell’Europa stessa. Siamo più forti degli egoismi. Siamo per un’Europa vera e solidale. Non ... Leggi su ilcorrieredellacitta

