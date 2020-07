Ue, Di Maio “l'Italia si vuole far rispettare” (Di domenica 19 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sono ore concitate, a Bruxelles c'è una trattativa che va avanti ormai da giorni. E l'Italia si vuole far rispettare, consapevole dei propri diritti, ma anche dei suoi doveri. Il presidente Conte sta tenendo il punto con determinazione e va sostenuto”. Così, sul suo profilo Facebook, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “In Ue, oggi, non chiediamo nient'altro che rispetto – aggiunge -. Rispetto non solo per chi non ce l'ha fatta, a causa del virus; rispetto soprattutto per il futuro che da qui ai prossimi anni i nostri popoli condivideranno. Mai come oggi tutti dobbiamo tifare Italia, perchè in ballo c'è il futuro del nostro Paese e dell'Europa stessa. Siamo più forti degli egoismi. Siamo per un'Europa vera e solidale. Non molliamo ... Leggi su iltempo

CarloCalenda : Questa roba la conservo ?@nzingaretti?. Neanche Di Maio e Toninelli erano arrivati a simili vette. - ilfoglio_it : Genova manicomio. Grillo non voleva Ferruccio Sansa candidato in Liguria (per liti di condominio genovese) ma quand… - NicolaPorro : Il vero e unico capolavoro politico di #LuigiDiMaio è stato il cosiddetto “#mandatozero”. Un’operazione politica ch… - annaritaventuri : @LaVeritaWeb la Azzolina,la Castelli,Bonafede,Di Maio,ministro degli affari suoi,...difficile scegliere chi è più i… - avimmaisacap : @Sabina1956 @FrancoBechis @depmyfav7 @marcomoltomale @ferrandomau @GiuseppeConteIT @Andyesti @FZanolli… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio &ldquol Travaglio irrompe nella guerra tra Conte e Di Maio: un gruppo per “bombardare”... Secolo d'Italia Napoli – Udinese 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Napoli – Udinese del 19 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A NAPOLI – Dome ...

Il Governo Conte cade senza accordo per il Recovery Fund: ecco chi lo sostituirà

Giuseppe Conte vs UE: il mancato accordo sul Recovery Fund potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità del Governo. Giuseppe Conte sta cercando in tutti i modi di arrivare ad un accordo sul Recovery ...

La partita Napoli – Udinese del 19 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A NAPOLI – Dome ...Giuseppe Conte vs UE: il mancato accordo sul Recovery Fund potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità del Governo. Giuseppe Conte sta cercando in tutti i modi di arrivare ad un accordo sul Recovery ...