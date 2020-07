Ue: Di Maio, 'chiediamo rispetto, Italia avanti a testa alta' (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Sono ore concitate, a Bruxelles c'è una trattativa che va avanti ormai da giorni. E l'Italia si vuole far rispettare, consapevole dei propri diritti, ma anche dei suoi doveri. Il presidente Conte sta tenendo il punto con determinazione e va sostenuto. In Ue, oggi, non chiediamo nient'altro che rispetto". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, mentre a Bruxelles va avanti un negoziato durissimo. "chiediamo rispetto non solo per chi non ce l'ha fatta, a causa del virus - scrive il responsabile della Farnesina - rispetto soprattutto per il futuro che da qui ai prossimi anni i nostri popoli condivideranno. Mai come oggi tutti dobbiamo tifare Italia, perché in ... Leggi su iltempo

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Sono ore concitate, a Bruxelles c'è una trattativa che va avanti ormai da giorni. E l'Italia si vuole far rispettare, consapevole dei propri diritti, ma anche dei suoi dov ...

Libia, il "ruggito dei conigli" europei

"Chiediamo a tutti gli attori stranieri di cessare le loro interferenze ... Sui «taxi del mare» di Luigi Di Maio e sulle «crociere» di Matteo Salvini credo di non dover aggiungere nulla, salvo questo: ...

