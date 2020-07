Ue: Crimi, 'non si fermi Europa a colpi di veti, sostegno a Conte' (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "L'Europa è a un bivio e non possiamo consentire che qualcuno la blocchi a colpi di veti. L'Italia sta lottando al fianco di chi vuole unire e costruire e il presidente Giuseppe Conte sta conducendo la trattativa con coraggio e determinazione. A lui va tutto il nostro sostegno". Lo scrive in un tweet il capo politico del M5S, Vito Crimi. Leggi su liberoquotidiano

