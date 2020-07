Ue: Bonafede, 'da Conte battaglia per tutti italiani, in ballo futuro Paese' (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Il presidente Giuseppe Conte sta conducendo una battaglia per tutti gli italiani in una prospettiva finalmente solidale dell'Europa. A lui va tutto il nostro sostegno: in ballo c'è il nostro futuro e quello dei nostri figli". Lo scrive in un tweet il ministro della Giustizia e capo delegazione M5S al governo, Alfonso Bonafede. Leggi su liberoquotidiano

