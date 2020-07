Udinese, De Paul: "Bello segnare al San Paolo, per noi argentini il mito è Diego!" (Di domenica 19 luglio 2020) L’autore della rete bianconera che ha sbloccato la sfida contro il Napoli, Rodrigo De Paul, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: “è dura perché l’atteggiamento e la voglia erano giusti, abbiamo fatto una gr ... Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ? 22’ | Vantaggio Udinese, De Paul ? #NapoliUdinese 0-1 ?? #SerieATIM ?? #ForzaNapoliSempre - fotopatticiclo : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : - tuttonapoli : Udinese, De Paul: 'Bello segnare al San Paolo, per noi argentini il mito è Diego!' - 0sama_satti : RT @sscnapoli: ? 22’ | Vantaggio Udinese, De Paul ? #NapoliUdinese 0-1 ?? #SerieATIM ?? #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Paul

Al 22' avanti gli ospiti con gol di De Paul. Al 31' Milik ... gol al 95esimo di Politano Il Napoli batte all'ultimo respiro l'Udinese. Al San Paolo, nel match valido per la 34esima giornata ...Napoli-Udinese finisce 2-1. Napoli-Udinese è terminata 2-1, una partita decisa da una prodezza di Politano nei minuti finali della gara. Pronti via ed è subito il Napoli ad avere in mano il pallino de ...