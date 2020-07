Tutti i “trick” che sa fare Yoanna la freestyler di 20 anni che ha conquistato (anche) TikTok – Video (Di domenica 19 luglio 2020) Yoanna Dellier è una freestyler professionista di calcio femminile francese di 20 anni che ha vinto la competizione del 2019 e di quest’anno, raggiungendo 1,5 milioni di follower sulla nuova piattaforma TikTok e sugli altri social. Il calcio freestyle è l’arte del palleggio acrobatico, eseguita con un pallone da calcio. I gesti tecnici di coloro che eseguono questo sport vengono definiti “trick” o “combo” e tale disciplina consiste nell’eseguire acrobazie con tutte le parti del corpo eccetto le mani. Cos’è un trick I trick possono essere eseguiti da posizione eretta, da seduti, da sdraiati o in verticale e gli stili sviluppatisi negli ultimi anni sono essenzialmente due: l’hardcore- in cui prevalgono ... Leggi su open.online

