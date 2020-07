Turchia, via la corrente durante Başakşehir-Kayserispor: salta un’analisi al VAR (FOTO) (Di domenica 19 luglio 2020) Un clamoroso episodio ha stravolto il match fra Başakşehir-Kayserispor, valido per la trentatreesima giornata della Super Lig turca 2019/2020. Nel corso del match citato, fondamentale per l’assegnazione del titolo per i padroni di casa, un’analisi al VAR dell’arbitro è stata viziata incredibilmente da un calo di tensione duraturo: un vero e proprio blackout, che ha causato un lungo stop a partire dal 65′. La sfida è successivamente ripresa e il Başakşehir potrà continuare ad inseguire il sogno Scudetto. Leggi su sportface

LegaSalvini : ++ SANTA SOFIA, DOMANI PRESIDIO DELLA LEGA SOTTO IL CONSOLATO DELLA TURCHIA A MILANO CON MATTEO SALVINI! ++ Domani… - sportface2016 : Clamoroso episodio in #SuperLig - CaterinaAutiero : ... Cose da turchi... Dopo #emrecan dalla Turchia un altro gnoccolone ?? Tutte pazze per #CanYaman, il sex symbol da… - filippocicciu : RT @Webradio63: Quale sarà il destino di Santa Sofia, il simbolo che divide e unisce la Turchia - Webradio63 : Quale sarà il destino di Santa Sofia, il simbolo che divide e unisce la Turchia -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia via Guerra alle porte in Libia? Perché la Turchia è un problema per la Francia Formiche.net Guerra alle porte in Libia? Perché la Turchia è un problema per la Francia

I francesi sentono il peso della presenza turca in Libia, che si sta consolidando attorno alla base di al Watiya, un punto simbolico Da tre giorni un C-130 del 222esimo Squadrone aereo turco atterra i ...

Armenia, Papa allarmato per attacco militare dell'Azerbajian: «Rinnovo cessate il fuoco globale»

Città del Vaticano - Soffiano minacciosi venti di guerra nel Caucaso: il Papa teme che l'attacco militare dell'Azerbaijan contro l'Armenia nella zona di confine, con scontri e artiglieria pesante, pos ...

I francesi sentono il peso della presenza turca in Libia, che si sta consolidando attorno alla base di al Watiya, un punto simbolico Da tre giorni un C-130 del 222esimo Squadrone aereo turco atterra i ...Città del Vaticano - Soffiano minacciosi venti di guerra nel Caucaso: il Papa teme che l'attacco militare dell'Azerbaijan contro l'Armenia nella zona di confine, con scontri e artiglieria pesante, pos ...