Tumori ereditari: 30 anni fa la scoperta del gene reso famoso da Angelina Jolie. Ecco cosa c’è da sapere sul BRCA (Di domenica 19 luglio 2020) Nella storia dei tumori ereditari c’è un’era ‘pre’ e ‘post’ Angelina Jolie. È stato infatti grazie all’attrice americana che si sono accesi i riflettori sul gene BRCA e le sue mutazioni. Era il 2013 e la notizia della scelta di asportare entrambi i seni per abbattere il rischio di cancro fece discutere moltissimo anche in Italia. Due anni dopo, alla mastectomia preventiva seguì anche l’asportazione di tube e ovaie. Insomma, tante donne sentirono parlare per la prima volta di rischio genetico associato alla mutazione di un gene solo allora, ribattezzandolo appunto «gene Jolie». Ma la scoperta di un gene implicato nella famigliarità del tumore al seno si deve alla genetista Mary-Claire King che lo individuò nel 1990, spianando la strada al test che oggi si può richiedere. A trent’anni da questa importante scoperta facciamo il punto sulla mutazione che è presente in circa una persona ogni 400: praticamente si stima che in Italia potrebbero esserci tra i 75.000 e i 150.000 portatori della mutazione. Ma la maggiorparte non sanno di esserlo. Abbiamo chiesto allora tutte le informazioni sul tema a Ornella Campanella, presidente di aBRCAdaBRA Onlus, la prima associazione nazionale a sostegno delle “Angeline Jolie” d’Italia e dei loro famigliari. Leggi su vanityfair

Nadia_Bordoli : RT @AIRC_it: News dal mondo: una terapia regolare con #aspirina sembra avere un effetto protettivo contro alcuni tumori ereditari del colon… - ChiaraCiv : RT @AIRC_it: News dal mondo: una terapia regolare con #aspirina sembra avere un effetto protettivo contro alcuni tumori ereditari del colon… - MNed82 : RT @AIRC_it: News dal mondo: una terapia regolare con #aspirina sembra avere un effetto protettivo contro alcuni tumori ereditari del colon… - RespSocialeRai : RT @AIRC_it: News dal mondo: una terapia regolare con #aspirina sembra avere un effetto protettivo contro alcuni tumori ereditari del colon… - Susy_1968 : RT @AIRC_it: News dal mondo: una terapia regolare con #aspirina sembra avere un effetto protettivo contro alcuni tumori ereditari del colon… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumori ereditari Terapia con aspirina protegge dalla sindrome di Lynch Corriere Nazionale Tumori ereditari: 30 anni fa la scoperta del gene reso famoso da Angelina Jolie. Ecco cosa c'è da sapere sul BRCA

A trent’anni da questa importante scoperta facciamo il punto sulla mutazione che è presente in circa una persona ogni 400. In Italia, si stima che potrebbero esserci tra i 75.000 e i 150.000 portatori ...

Terapia con aspirina protegge dalla sindrome di Lynch

Una terapia regolare con aspirina sembra avere un effetto protettivo contro alcuni tumori ereditari del colon-retto legati alla sindrome di Lynch I risultati dello studio clinico CAPP2, avviato nel 19 ...

A trent’anni da questa importante scoperta facciamo il punto sulla mutazione che è presente in circa una persona ogni 400. In Italia, si stima che potrebbero esserci tra i 75.000 e i 150.000 portatori ...Una terapia regolare con aspirina sembra avere un effetto protettivo contro alcuni tumori ereditari del colon-retto legati alla sindrome di Lynch I risultati dello studio clinico CAPP2, avviato nel 19 ...