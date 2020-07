Trump il bugiardo: 'Dati fuorvianti, il mondo ci invidia per come abbiamo gestito Covid-19' (Di domenica 19 luglio 2020) La menzogna è nel dna. E mentre il mondo assiste alla catasfrofe sanitaria lui si incensa: gli Stati Uniti hanno ''uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo'' per quanto riguarda la pandemia ... Leggi su globalist

La menzogna è nel dna. E mentre il mondo assiste alla catasfrofe sanitaria lui si incensa: gli Stati Uniti hanno ''uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo'' per quanto riguarda la pandemia causa ...

