Troppi positivi tra gli sportivi. In Usa sotto accusa atteggiamento e disciplina degli atleti (Di domenica 19 luglio 2020) Il virus sta sempre più con il fiato sul collo sullo sport. Soprattutto in America, dove preoccupa l’alto numero di contagi nel basket, nel football e nell’hockey. Ne scrive oggi il Corriere della Sera. Nella Nba, in teoria blindatissima, 7 giocatori su 100 sono positivi al Covid e sono tanti i contagi anche a Disney World, dove il basket prova a concludere la sua stagione in una bolla che sembrava invalicabile. Nell’hockey, tra i giocatori 10 contagiati su 100. 6 nel football americano, con intere squadre, come Dallas (10 positivi su 30) costrette a rinunciare al campionato di calcio. L’unico sport di squadra che si salva è il baseball che su 100 atleti ne conta solo 1 positivo. William Schaffner, docente di Epidemiologia alla Vanderbilt University di Nashville, spiega perché tra gli ... Leggi su ilnapolista

