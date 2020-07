Troppe persone a bordo: sanzionato traghetto diretto ad Ischia (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Sul traghetto per Ischia ci sono Troppe persone, la compagnia navale viene multata dalla Guardia Costiera per non aver rispettato le norme anti contagio. E’ successo nella giornata di ieri, quando un traghetto partito da Pozzuoli, diretto a Casamicciola (Ischia), è stato sanzionato. All’arrivo nel porto di Casamicciola, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, sono stati effettuati i controlli di rito ed il mezzo è stato multato. In quanto il numero di persone a bordo superava il limite consentito. L'articolo Troppe persone a bordo: ... Leggi su anteprima24

dongilsbestie : @cosmicjunie Uguale per me, sono molto bravi okay ma troppe persone cercano di farmeli stannare per forza e me li s… - mikrokojeon : Molto probabilmente, magari tra qualche giorno, tra una settimana o mai, cambierò account perché qui seguo troppe p… - owlthelight : @svnflowerst Concordo pienamente, è decisamente peggiorato a livelli assurdi, troppe persone a casa annoiate senza fare niente secondo me - Thepissedcat : Io che dico ad uno che lavora in una conosciuta libreria in Piazza della Repubblica a Firenze, hai visto in centro… - giulsslp : @ultravioletGlo si lo so amo ahaha però non troppe persone, direi massimo in 5 -

Ultime Notizie dalla rete : Troppe persone Coronavirus, risalgono i contagi e Azzolina avverte: “Troppe persone senza mascherina” Orizzonte Scuola Rivoluzione prelievi del sangue: stop a via Don Minzoni e ospedale

Niente più prelievi di sangue in via Don Minzoni e all’ospedale Misericordia. L’Asl Toscana sud est si sta organizzando per rivoluzionare l’organizzazione dei prelievi in funzione anti-coronavirus e, ...

L’altalena di Simona Petaccia e quel “tornare indietro” su ogni conquista

Nel firmamento di InVisibili, Simona Petaccia è apparsa come una cometa. Bella nella sua luminosità; ma troppo breve nella durata. Nel profilo che aveva scritto sul nostro blog si presenta così: “Chi ...

