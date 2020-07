Tre morti in Italia e altri 219 casi, in Campania 9 nuovi contagi (Di domenica 19 luglio 2020) Nove positivi su 1.409 tamponi effettuati, nessun decesso e due guariti: sono i dati contenuti nel bollettino quotidiano dell'Unita' di crisi della Regione Campania. ;Il totale dei positivi e' di 4. Leggi su ilroma

Agenzia_Ansa : #coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - ErosGiu : @robersperanza Quindi: 1) 35000 morti 2) tre mesi chiusi in casa 3) elemosina di stato e tutto ciò per tenere i por… - loveasachild : RT @PatriziaRametta: Pensi all'Italia @robersperanza Il Covid è sotto controllo e con tre morti ancora il bollettino di guerra? Dateci i… - Zamberlett : RT @PatriziaRametta: Pensi all'Italia @robersperanza Il Covid è sotto controllo e con tre morti ancora il bollettino di guerra? Dateci i… - CesareOrtis : RT @PatriziaRametta: Pensi all'Italia @robersperanza Il Covid è sotto controllo e con tre morti ancora il bollettino di guerra? Dateci i… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre morti Solo tre morti da Covid in 24 ore. Non accadeva da febbraio AGI - Agenzia Italia Coronavirus, doppio zero per le Marche: nessun nuovo contagio e nessun decesso / Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Doppio zero per le Marche: dopo quello relativo in mattinata ai contagi, la serie di giornate senza decessi si allunga ancora. Anche oggi, domenica 19 luglio nella nostra regione non sono sta ...

Coronavirus, bollettino del 18 luglio: in Italia casi di contagio in risalita, 4 nuovi positivi in Sicilia

Sono in risalita i casi di contagio da coronavirus: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 249 (ieri 233) per un totale di 244.216. Piccolo aumento del numero dei morti: 14 (ieri 11) per 35.042 ...

ANCONA - Doppio zero per le Marche: dopo quello relativo in mattinata ai contagi, la serie di giornate senza decessi si allunga ancora. Anche oggi, domenica 19 luglio nella nostra regione non sono sta ...Sono in risalita i casi di contagio da coronavirus: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 249 (ieri 233) per un totale di 244.216. Piccolo aumento del numero dei morti: 14 (ieri 11) per 35.042 ...