Tragedia sul ghiacciaio, autobus si ribalta: morti e feriti gravi fra i turisti (Di domenica 19 luglio 2020) Tragica disavventura per un gruppo di turisti in Canada. Nei pressi di un ghiacciaio all’interno del Parco Nazionale di Jasper (Alberta), il bus turistico si è ribaltato. L’incidente ha provocato, per il momento, 3 morti e alcuni feriti gravi. 3 morti sull’antichissimo ghiacciaio Il Columbia Icefield è il campo di ghiaccio più grande della catena delle Montagne Rocciose. Formatosi oltre 200mila anni fa, durante la Grande Glaciazione, copre un’area di oltre 300 chilometri quadrati. Buona parte del Columbia Icefield rientra nel territorio del Parco Nazionale di Jasper (Alberta), attirando migliaia di turisti ogni anno. Chiunque sia stato da quelle parti ha ... Leggi su thesocialpost

6000sardine : In un anno la deforestazione dell’#Amazzonia è aumentata del 25%. E con essa la situazione dei #nativi che hanno co… - marcomoriconi3 : Genova, curva pericolosa sul Morandi: limite di 70 orari sul nuovo ponte - MZanellati : RT @6000sardine: In un anno la deforestazione dell’#Amazzonia è aumentata del 25%. E con essa la situazione dei #nativi che hanno come casa… - tripatre : La tragedia italiana del giorno è che per un km e mezzo sul ponte di Genova bisogna andare a 80 all'ora. Andare a l… - antojackie : RT @LuciaLibri: #Kaddish.com di @NathanEnglander ragiona, fra ironia e introspezione, sull’essere ebreo oggi, sul rapporto con la ritualità… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sul Tragedia sul Bianco, due genovesi muoiono in escursione Telenord CDP e affaire Autostrade: è una nazionalizzazione?

In un suo celebre quadro, il pittore surrealista belga René Magritte dipingeva una pipa con una sottointestazione che recitava “questa non è una pipa”, giocando sull’illusione provocata dalla relazion ...

Esce dalla discoteca e viene travolto da un'auto: morto 21enne

Stava rientrando a casa a piedi dopo aver trascorso la serata in discoteca ed è stato travolto e ucciso da un'auto con a bordo altri due giovani. Tragedia all'alba di oggi ...

In un suo celebre quadro, il pittore surrealista belga René Magritte dipingeva una pipa con una sottointestazione che recitava “questa non è una pipa”, giocando sull’illusione provocata dalla relazion ...Stava rientrando a casa a piedi dopo aver trascorso la serata in discoteca ed è stato travolto e ucciso da un'auto con a bordo altri due giovani. Tragedia all'alba di oggi ...