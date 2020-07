Tottenham-Leicester oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 19 luglio 2020) Tottenham e Leicester si affrontano nella penultima giornata della Premier League 2019/2020. Un match che potrebbe regalare grande spettacolo, da una parte gli Spurs di Mourinho rincorrono quanto meno un posto che possa valere l’Europa League, dall’altra parte il Leicester si gioca due posti in Champions League con Chelsea e Manchester United, questi ultimi si trovano a pari punti con la banda di Rodgers. L’appuntamento è fissato per le ore 17.00 di domenica 19 luglio, la sfida sarà trasmessa su Sky Sport Football HD in diretta televisiva ed in live streaming sulla piattaforma Sky Go. Leggi su sportface

