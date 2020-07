"Tornerai in patria da eroe solo per qualche giorno". Conte e Rutte ai ferri cortissimi: la clamorosa indiscrezione sul vertice infuocato (Di domenica 19 luglio 2020) Giuseppe Conte e Mark Rutte sempre più ai ferri corti. Durante la riunione tra i Frugali più Finlandia e i Paesi del Sud, il presidente del Consiglio avrebbe infatti ammonito il collega olandese avvertendolo che, se una risposta "adeguata" alla crisi tarderà ad arrivare, "il conto inevitabilmente salirà". Queste le parole apprese dall'Adnkronos che parlano di un clima tesissimo: "Vi state illudendo - ha detto Conte - che la partita non vi riguardi o vi riguarda solo in parte. In realtà, se lasciamo che il mercato unico venga distrutto tu forse sarai eroe in patria per qualche giorno, ma dopo qualche settimana sarai chiamato a rispondere pubblicamente davanti a tutti i ... Leggi su liberoquotidiano

IIIFili : RT @Libero_official: 'Tornerai in patria da eroe solo per qualche giorno'. #Conte e #Rutte ai ferri cortissimi: la clamorosa indiscrezione… - AntonioCossu10 : RT @Libero_official: 'Tornerai in patria da eroe solo per qualche giorno'. #Conte e #Rutte ai ferri cortissimi: la clamorosa indiscrezione… - Libero_official : 'Tornerai in patria da eroe solo per qualche giorno'. #Conte e #Rutte ai ferri cortissimi: la clamorosa indiscrezio… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornerai patria Spinazzola: "Auguri Roma! Tornerai a splendere più forte e bella di sempre" (VIDEO) Siamo la Roma Un ticinese fra gli elettori che voteranno i prossimi Oscar. Che, a dire il vero, è andato vicino a vincerlo...

Amos Sussigan, classe 1989, è un regista e direttore artistico di Ascona, lavora negli States collaborando con le più grandi case di produzione. "Ora sono in patria, volevo tornare tra Coronavirus e p ...

Ue, Conte inizia ad avere paura: "È più complicato del previsto"

La strada del Consiglio europeo per Giuseppe Conte appare sempre più in salita. Le difficoltà dell'ultima nottata,con lo scontro durissimo tra Italia e Paesi Bassi, si sono confermate anche questa mat ...

Amos Sussigan, classe 1989, è un regista e direttore artistico di Ascona, lavora negli States collaborando con le più grandi case di produzione. "Ora sono in patria, volevo tornare tra Coronavirus e p ...La strada del Consiglio europeo per Giuseppe Conte appare sempre più in salita. Le difficoltà dell'ultima nottata,con lo scontro durissimo tra Italia e Paesi Bassi, si sono confermate anche questa mat ...