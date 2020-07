Tormentone estate 2020: quale sarà la musica nell’estate del coronavirus? Tutte le hit papabili (Di domenica 19 luglio 2020) La situazione attuale, che lo si voglia o meno, porterà ad un’estate 2020 molto diversa dalla normalità. Non sappiamo se, quando e in che forma potremo accedere alle strutture ricettive balneari, ma già possiamo immaginare che tutta la dimensione dei viaggi, del contatto fisico, delle discoteche e del divertimento “di gruppo” ci sarà del tutto o in parte preclusa. La pandemia del coronavirus, senza dubbio influenzerà anche quello che in questi ultimi anni è diventato un must del panorama musicale italiano ovvero tutto il filone dei tormentoni estivi “da spiaggia”. In questi ultimi anni – in particolare dal successo di Roma-Bangkok in poi – abbiamo visto una vera esplosione di questo genere, con tanti e tanti artisti pronti a ... Leggi su nonsolo.tv

Non prendete appuntamenti per il 6 settembre: siete tutti invitati alle nozze di Elettra Lamborghini con Afrojack (vero nome Nick Van De Wall, un deejay e produttore discografico olandese molto noto a ...

E' già candidato ad essere uno dei tormentoni dell'estate italiana 2020. Il remake esplosivo di "Como suena el corazon" con Gigi D'Alessio e Clementino sta già facendo impazzire i fan dei due artisti ...

