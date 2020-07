Torino, Vagnati: “Longo vuole dimostrare il suo valore. Tutti vogliono rimanere in granata” (Di domenica 19 luglio 2020) “E’ normale che ci siano tanti nomi accostati al Torino, è una piazza importante. Mancano ancora tante partite anche per Longo, che vuole dimostrare il suo valore. Tutti hanno voglia di rimanere in maglia granata“. Lo ha detto ai microfoni di DAZN Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnica del Torino, prima della sfida con la Fiorentina. Leggi su sportface

GINA32451015 : RT @Torinogranatait: Torino, Vagnati: 'C'è tempo per tutti per dimostrare il loro valore' - sportface2016 : #Torino - Le parole di Davide #Vagnati prima del match contro la #Fiorentina - Toro_News : ?? | PREPARTITA #Vagnati: “Torino è una piazza importante. Normale che ci siano tanti nomi accostati al Toro”… - marinabeccuti : Torino, Vagnati: 'C'è tempo per tutti per dimostrare il loro valore' - Torinogranatait : Torino, Vagnati: 'C'è tempo per tutti per dimostrare il loro valore' -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Vagnati Fiorentina-Torino, Vagnati nel pre partita: “Credo che tutti abbiano voglia di rimanere” Toro News Fiorentina-Torino, Vagnati nel pre partita: “Credo che tutti abbiano voglia di rimanere”

Prima della gara tra Fiorentina e Torino ha parlato Davide Vagnati, neo responsabile dell’area tecnica del Torino. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Immagino che sia normale che c ...

Belotti, la Fiorentina e quel no di Cairo ai 40 milioni viola. A fine stagione…

Il Gallo sta trascinando il Torino verso la salvezza, domani sfiderà i viola al Franchi. A gennaio fu respinta una ricca offerta Prestazione straordinaria contro il Genoa, in gol in sette partite di f ...

Prima della gara tra Fiorentina e Torino ha parlato Davide Vagnati, neo responsabile dell’area tecnica del Torino. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Immagino che sia normale che c ...Il Gallo sta trascinando il Torino verso la salvezza, domani sfiderà i viola al Franchi. A gennaio fu respinta una ricca offerta Prestazione straordinaria contro il Genoa, in gol in sette partite di f ...