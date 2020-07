Torino, Longo: «Crediamo nella salvezza. Oggi eravamo provati» (Di domenica 19 luglio 2020) Moreno Longo ha analizzato la prestazione offerta contro la Fiorentina: le parole dell’allenatore del Torino Moreno Longo, allenatore del Torino, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta subita in casa della Fiorentina. SCONFITTA – «Sicuramente non abbiamo approcciato bene, abbiamo regalato il primo gol alla Fiorentina e non ce lo possiamo permettere. Successivamente la squadra e cresciuta, con il palo di Belotti, poi è la seconda volta che ci fermano su un gol prima che la palla finisca in rete. Poi ci siamo sbilanciati e abbiamo preso il raddoppio su un nostro passaggio sbagliato e contropiede della Fiorentina. Adesso dobbiamo recuperare energie importanti per giocare la gara col Verona». PRESTAZIONE – «Sicuramente la Fiorentina stava meglio di noi. Non mi ... Leggi su calcionews24

