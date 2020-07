Torino, Belotti in campo contro la Fiorentina ma il futuro è in bilico (Di domenica 19 luglio 2020) Andrea Belotti ha un futuro incerto al Torino. La società potrebbe valutare di cederlo ma solo al prezzo giusto, e fino a questo momento non mancano le pretendenti per l'attaccante.futuro INCERTOcaption id="attachment 911067" align="alignnone" width="1024" Belotti (Getty Images)/captionIl capitano dei granata sta valutando il proprio futuro in vista della prossima stagione. Il calciatore vorrebbe giocare in un club in grado di guadagnare la qualificazione in Champions League, in modo da arrivare all'Europeo dell'anno prossimo da protagonista sul campo. Su di lui ci sono Manchester United e Inter, ma anche una terza squadra che da stasera lo osserverà molto da vicino.LA Fiorentina SUL GALLOcaption id="attachment 967623" ... Leggi su itasportpress

