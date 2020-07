Todt: “Ho visto Schumacher, presto spero lo rivedrà il mondo” (Di domenica 19 luglio 2020) "Ho visto Michael la scorsa settimana e spero che presto lo vedrà anche il mondo". Lo ha detto l'ex team principal della Ferrari, e attuale numero uno della Fia, Jean Todt, secondo quanto riporta il quotidiano britannico "Daily Mail" online. A Budapest, a margine del Gp d'Ungheria, Todt ha spiegato: "Michael sta combattendo. spero che il mondo sarà in grado di vederlo di nuovo. Questo è ciò per cui lui e la sua famiglia stanno lavorando". I rumors circolati negli ultimi tempi parlano anche di un intervento per Schumacher, ma su questo aspetto Todt non si è sbilanciato."Adoro Michael, ma è impossibile dire chi sia il migliore di sempre. Ci sono Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Ayrton Senna e Michael. Puoi pensare ... Leggi su ilfogliettone

