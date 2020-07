Tiro con l’arco: Balsamo e Andreoli conquistano il Torneo della Ripartenza (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo lo stop per via della pandemia da Covid-19, ritorna in azione il Tiro con l’arco e lo fa con il Torneo della Ripartenza, andato in scena al termine del primo raduno della Nazionale Olimpica a Cantalupa (To). In ambito maschile è stato il giovane Matteo Balsamo ad avere la meglio in finale ai danni di David Pasqualucci, sconfitto per 6-4. L’arciere della Scuola Federale è partito forte issandosi sul 4-1 e, tenendo a bada l’avversario che tentava di rimontare, si è imposto con il punteggio di 6-4. Impeccabile invece Mauro Nespoli nella finale che metteva in palio il bronzo, dove Federico Musolesi nulla ha potuto ed è stato costretto a capitolare per 6-0. E’ stata invece Tatiana ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Tiro con Corso di tiro con l’arco ad Altum Park Genova24.it Parma-Sampdoria 2-3, i doriani la ribaltano da 0-2: e Ranieri chiude il discorso salvezza

I ducali trovano il raddoppio poco più tardi con la complicità di una giocata difensiva improponibile ... entra in area e calibra male il tiro-cross, a correggerlo in rete è il malcapitato Bereszynski ...

"I ristoratori non hanno più clienti? Aiutiamoli a cambiare attività". Bufera contro la viceministra Castelli: "Ma non era un attacco"

"I ristoratori non hanno più clienti. Autiamoli a cambiare mestiere". Proteste e accuse contro la viceministra dell'Economia, Laura Castelli, per le dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione Tg ...

