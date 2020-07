Tik Tok e fake news: al via la campagna del social (Di domenica 19 luglio 2020) Bufale e fake news hanno creato un problema per la piattaforma Tik Tok. Anche a seguito delle recenti proteste e della pandemia di coronavirus. L’Ue aveva chiesto alla cinese Tik Tok di combattere le notizie false e la disinformazione. La piattaforma di condivisione è finita sotto accusa anche negli Stati Uniti, per problemi legati alla sicurezza … Leggi su periodicodaily

Noninfluente : RT @blacktalkhouse: Cosa cosa cosa ? Matteo Fumagalli ha fatto Tik Tok ???? - blacktalkhouse : Cosa cosa cosa ? Matteo Fumagalli ha fatto Tik Tok ???? - kenmajournal : @sunshinata_ ho un tik tok a proposito - bahri_fatin : Immaginate la povera me, che va su tik tok, che è da poco entrata nel fandom dei Seventeen e che vede sto video. Qu… - kleeiaa : RT @kleeiaa: Per favore eliminate sto tik tok sta facendo venire a tutti i tik non sopporto più vedere gente che si trasforma in marionette… -